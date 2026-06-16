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Edição do dia 16 de junho de 2026
Escrito por
Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 00:00:01
Editado em 15.06.2026, 21:52:49
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Foto: Reprodução
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