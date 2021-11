Da Redação

Salvador cancela festa de Réveillon com temor pela Ômicron

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM-BA), anunciou nesta segunda (29) o cancelamento da festa de Réveillon na capital da Bahia.

Em postagem no Twitter, o prefeito citou entre as justificativas a descoberta da variante ômicron do novo coronavírus e o aumento de casos na Europa.

“Diante da chegada de uma nova variante do coronavírus e do aumento de casos na Europa, estou tomando a decisão de cancelar o Virada Salvador desse ano. Sei da importância do evento para economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar”, escreveu Bruno Reis no Twitter.

Em entrevista na manhã de hoje, Bruno Reis disse que a Virada Salvador tem estimativa de público próxima a 250 mil pessoas, o que seria temerário em meio a um momento de incerteza em relação à evolução da doença no mundo.

O prefeito, porém, disse que ainda não há uma definição em relação à realização do Carnaval de 2022. Segundo ele, uma decisão será tomada em conjunto com o governador do estado, Rui Costa (PT).

Fonte: Banda B