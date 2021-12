Da Redação

Ciclone deixa 30 municípios em estado de emergência na Bahia

Nesta quinta-feira (9), a região do extremo sul no estado da Bahia registrou fortes chuvas em cerca de 32 municípios, devido a um ciclone tropical que se formou no oceano Atlântico.

29 cidades declararam situação de emergência, enquanto outras três se encontram em estado de calamidade.

As pancadas d'água foram intensas especialmente no bairro Nova Alegria, na cidade de Itamaraju, onde três pessoas morreram soterradas após o desabamento de seis imóveis. De acordo com a MetSul Meteorologia, o município registrou, só ontem, o volume de 450 mm e o ciclone poderá se intensificar ainda mais ao longo desta sexta-feira.

Na manhã desta quinta, o governador do estado, Rui Costa (PT) garantiu que o governo seguirá com a força-tarefa para auxiliar os municípios que sofreram com as chuvas, mas que o levantamento de informações técnicas dependerá do abrandamento das tempestades.

“Vamos fazer um levantamento detalhado de tudo que precisa ser reconstruído: estradas, pontes e casas que foram destruídas. Mas só dá para fazer esse levantamento depois que a água baixar, porque você precisa ver o estrago, de fato, e a solução técnica que vai ser dada em cada ponto em que se perdeu aquela infraestrutura” , declarou.

Internautas compartilharam fotos e vídeos das enchentes nas redes sociais: