Zona Sul de Arapongas comemora instalação de Parque Temático; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No último domingo (04), moradores da região da Zona Sul de Arapongas acompanharam a inauguração oficial do segundo parque temático, em formato de barco, instalado no município. O evento aconteceu logo pela manhã com a participação da banda Big Band de Arapongas.

continua após publicidade .

O ato contou ainda com a presença do prefeito, Sérgio Onofre, vice-prefeito, Jair Milani, presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Franzin Manoel, representando a comunidade local, o vereador Cecéu, além de outras lideranças e população em geral.

LEIA MAIS: Jeann e Julio abrem Festival Gastronômico de Arapongas nesta terça

continua após publicidade .

Seguindo o modelo do primeiro parque instalado no centro da cidade, na Praça Dr. Ciro Bolivar, localizada ao lado do Hospital Santa Rita, o Parquinho da Zona Sul conta com um mirante, um leme, um jogo da velha, uma escada de corda e um escorregador. O playground terá carrossel, trampolim redondo, escalada torcida, balanço dois lugares e estação multe exercitadora infantil.

O Parque Temático em formato de barco está localizado entre a Avenida Rouxinol e as Ruas Sertanejo e Pica pau real. O pedido de instalação do parque da região sul veio do vereador, Céceu.

Sérgio Onofre salientou o investimento e pediu para que a população ajude a cuidar dos espaços públicos. “Podemos ver a diversão das crianças. Brinquedos de qualidade, mas que foram feitos apenas para as crianças. Vamos ajudar a preservar os nossos locais públicos”, disse.

continua após publicidade .





NOVAS INSTALAÇÕES

De acordo com o secretário de Obras e vice-prefeito de Arapongas, Jair Milani, outros três locais seguem com as instalações adiantadas. São eles:

Praça da Avenida Gaturamo - com previsão de término para esta terça-feira (06);

Região do Conjunto Padre Chico - em processo de instalação das estruturas;

Vila Aparecida – também em processo de instalação das estruturas.





continua após publicidade .

Ainda conforme Milani, as localidades a seguir também receberão o parque temático:

Jardim Bandeirantes;

Casa Grande;

Jd. Monte Carlo II;

Jardim San Raphael;

Jardim San Raphael 5;

Padre Bernardo.





continua após publicidade .

CUIDADOS

A Prefeitura Municipal de Arapongas orienta e reforça para a necessidade de cuidados. Os Parques Temáticos foram pensados e fabricados para o lazer das crianças. A faixa etária indicada pelo fabricante é até 12 anos e até 50kg.

Em caso de desrespeito ou atos de vandalismo, a população pode denunciar através dos telefones 9 9180- 0073/3902-1010 ou 0800- 645 – 9060 ou 153 – da Guarda Municipal.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News