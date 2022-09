Xadrez araponguense é destaque na 1º Etapa dos Jojup’s Fase Final

Da Redação

A primeira etapa aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de setembro em Toledo

Aconteceu neste final de semana a primeira etapa da fase final dos Jogos da Juventude do Paraná, no município de Toledo. Neste ano, a competição será realizada nas cidades de Toledo e Cascavel e dividida em três etapas. A primeira etapa aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de setembro em Toledo, onde estiveram presentes as equipes araponguenses de futsal feminino e masculino, voleibol feminino, xadrez masculino e feminino e tênis de mesa masculino. Destaque para os enxadristas araponguenses que conquistaram 3 medalhas de ouro e 3 medalhas de prata para o município.

As demais equipes, apesar de todo o empenho e garra, não avançaram para a próxima fase, mas isso não apagou o brilhantismo e dedicação de todos os envolvidos. Segundo o Secretário de Esporte Altair Sartori, “são equipes que estão sendo reestruturadas, muitos atletas estão jogando o seu primeiro ano de competição. Ficamos parados por dois anos devido à pandemia, retomamos com as equipes de rendimento este começo de ano. Ter conquistado uma vaga na final em uma competição tão difícil já é um marco para o município”.

Ainda segundo Sartori, Arapongas ter sido campeã nas demais fases (regional e macro) e chegar entre os 92 melhores municípios em suas respectivas modalidades superou todas as expectativas. “Independentemente dos resultados, estamos muito felizes com a nossa delegação, sabemos do potencial de cada um e só temos a parabenizar a todos os atletas e técnicos pelo seu comprometimento e dedicação com o esporte araponguense”, acrescentou.

Classificação dos enxadristas araponguenses:

- 1º Lugar Feminino T1 Relâmpago – Esther Zili Ramazzotte

- 1º Lugar Masculino T1 Relâmpago – Maicon Zilli Ramazzotte

- 1º Lugar Masculino T4 Convencional – Samuel Ramazzotte Monteiro

- 2º Lugar T3 Rápido – Helen Ramazzotte Monteiro

- 2º Lugar T1 Convencional - Esther Zili Ramazzotte

- 2º Lugar T3 Convencional - Helen Ramazzotte Monteiro

