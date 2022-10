Votação está mais ágil do que 1º turno, afirmam eleitores de Arapongas

Da Redação

Em Arapongas, no norte do Paraná, o segundo turno das eleições presidenciais transcorre com mais agilidade e sem filas neste domingo (30). Eleitores ouvidos pelo TNonline afirmam que o processo está bem mais ágil do que o primeiro turno, uma vez que o Paraná vai escolher apenas o presidente da República.

Mesmo com limitações para caminhar a aposentada Zilda Gasparoto, de 80 anos, que não é obrigada a votar, foi até seu colégio eleitoral registrar seu voto. "Sempre votei e não posso deixar de votar", afirma.

O advogado Elton Luiz de Carvalho, 62 anos disse que não teve nenhum transtorno durante a votação que segue tranquila e rápida. O advogado lamenta que no primeiro turno o número de abstenções de voto foi muito grande e ressalta que neste segundo turno é importante que essas pessoas participarem das eleições.

Servidor público aposentado, Nelson Gonçalves de Souza, 64 anos, disse que não enfrentou filas para votar.

Foi rapidinho porque no Paraná as eleições são apenas para presidente" - Nelson Gonçalves de Souza,

A aposentada Maria Aparecida Bonifácio, 68 anos, fez seu papel de cidadã e garantiu seu voto. "Foi muito rápido. Já entrei, votei e saí", afirma ela.

