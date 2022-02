Da Redação

Volta às aulas em Arapongas: escolas retornam na segunda (7)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Prefeitura Municipal de Arapongas, informou que iniciará nesta segunda-feira (07) as aulas presenciais nas Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's).

Na segunda-feira (07) e terça-feira (08), as atividades ocorrerão até o recreio, ou seja, nas escolas municipais e CMEI’s as aulas serão das 07h30 às 9h30 (para os alunos do período matutino) e das 13h às 15h (para os alunos do período vespertino). A Semed informa ainda que o horário normal das aulas será retomado na quarta-feira (09).

HORÁRIOS NORMAIS:

Escolas Municipais: das 7:30 às 11:30 / 13h às 17h.

CMEI’S: Das 06:00 às 18:00.

Até o momento, a Secretaria de Educação não determinou a obrigatoriedade de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a presença dos alunos em sala de aula.

CALENDÁRIO ESCOLAR 2022

De acordo com o novo calendário escolar, em 2022 serão 200 dias letivos. Com início das aulas em 07 de fevereiro e término em 16 de dezembro. O cronograma apresentou férias escolares do dia 02 a 31 de janeiro; estudo e planejamento dias 02, 03 e 04 de fevereiro e 21 e 22 de julho, além de recessos escolares.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.