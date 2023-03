Você sabia que o Trópico de Capricórnio passa por Arapongas?

Da Redação

Arapongas é cortada pela linha imaginária

Arapongas é uma das cidades paranaenses cortadas pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Na década de 1980 um monumento foi construído às margens da BR-369, entro município e o distrito de Aricanduva, e o local é até considerado ponto turístico.

No Paraná, o Trópico também passa por Londrina e Maringá.

O que é o Trópico de Capricórnio?

Em paralelo à linha do Equador, o mapa-múndi possui duas outras linhas imaginárias na horizontal: ao norte, fica o Trópico de Câncer, enquanto o Trópico de Capricórnio se localiza no Hemisfério Sul. Ambos possuem latitudes específicas: o Trópico de Câncer está a 23º27′ N (23 graus e 27 minutos norte), enquanto o Trópico de Capricórnio se situa a 23º27′ S (23 graus e 27 minutos sul).

Regiões que ficam entre os trópicos são chamadas de intertropicais. Ao norte ou ao sul deles, são conhecidas como subtropicais. Durante os equinócios de primavera e outono, ocorre o zênite solar, que é quando a luz do Sol incide de maneira completamente vertical sobre os Trópicos, fazendo com que as sombras de pessoas, animais e objetos não estejam visíveis nesses momentos.

Sobre a linha do Equador essas duas datas são os equinócios (20/21 de março; 22/23 de setembro), separados entre si por cerca de 6 meses.

fonte: Silvia Vilarinho

Trópico de Capricórnio no Brasil

Por ser um país que conta com dimensões continentais, o Brasil é cortado por dois paralelos imaginários: o trópico de Capricórnio e a linha do equador. Passando pelo território dos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, o trópico de Capricórnio passa a determinar as zonas climáticas, influindo de forma direta na divisão climática da zona temperada, na qual acontecem estações do ano em épocas diferentes do que se vê no resto do Brasil.

Isso pode ser observado nas características climáticas de regiões em que o trópico de Capricórnio não incide, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, todas da região Sul. Nestes territórios, ao contrários dos demarcados pela linha imaginária do trópico, as estações do ano são mais bem definidas.

Trópicos e suas definições

A principal prática funcional dos trópicos é a determinação e delimitação das zonas climáticas. Este agrupamento de linhas imaginárias da Terra – chamadas também de paralelos – são representadas na cartografia pelo trópico de câncer (localizado no Hemisfério Norte) e o trópico de capricórnio (Hemisfério Sul). Outra característica dos trópicos é que não existe ponto de conexão entre eles. São importantes na influência das estações do ano na perspectiva dos equinócios e dos solstícios.

Trópicos e suas funções

A demarcação das zonas térmicas terrestres é uma das funções tanto do trópico de Capricórnio como o de câncer. Por eles percebe-se em quais áreas existe incidência de temperaturas baixas ou altas. O planeta Terra apresenta cinco zonas térmicas definidas a partir dos trópicos: Zona Polar Antártica, Zona Temperada Sul, Zona Intertropical, Zona Polar Ártica e Zona Temperada Norte.

Assim, pode-se afirmar em quais zonas ocorre a maior incidência de Sol, demonstrando maiores temperaturas durante o ano. Na região que apresenta as faixas entre os trópicos ocorrem os climas mais quentes e iluminados, dentro da zona intertropical.

Além de delimitar as zonas climáticas, outra função referente aos trópicos é ajudar na delimitação das estações do ano como inverno, outono, verão e primavera. Assim, auxiliam também - a partir das observações meteorológicas – nas mudanças de estações e alterações climáticas. Considera-se o eixo vertical solar como referência no momento em que a estrela localiza-se no trópico de câncer. Neste momento é inverno no hemisfério Sul e verão no hemisfério Norte, ocorrendo situação contrária quando o eixo vertical alcança o trópico de Capricórnio, havendo verão no Hemisfério Sul e inverno no Norte.

Com informações, site infoescola

