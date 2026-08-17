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Vizinhos salvam mulher de tentativa de feminicídio em Arapongas; suspeito foi preso

Ataque ocorreu após crise de ciúmes; vítima sofreu cortes ao se proteger e precisou ser levada ao hospital pelo Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vizinhos salvam mulher de tentativa de feminicídio em Arapongas; suspeito foi preso
Autor Homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Arapongas - Foto: TNOnline

Uma mulher sobreviveu a uma tentativa de feminicídio na noite de domingo (16), no Jardim Mônaco, em Arapongas, graças à rápida intervenção de moradores da região. O companheiro da vítima foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após espancá-la e tentar esfaqueá-la dentro da própria casa.

-LEIA MAIS: Três ficam feridos após acidente entre dois carros na PR-444 em Arapongas

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O crime teve início após uma discussão motivada por ciúmes. De acordo com os relatos repassados à polícia, o homem atacou a mulher com diversos socos no rosto e, na sequência, armou-se com uma faca. Ao tentar se defender dos golpes, a vítima acabou sofrendo ferimentos nas mãos.

Mesmo machucada, ela conseguiu correr e se trancar no banheiro da residência. O agressor, descontrolado, passou a destruir a porta na tentativa de alcançá-la, enquanto gritava ameaças de morte. O desespero e os pedidos de socorro da mulher chamaram a atenção de pessoas que estavam próximas ao local. Os populares entraram no imóvel e conseguiram imobilizar o homem até a chegada das viaturas.

Segundo a PM, quando as equipes policiais entraram na casa, encontraram um cenário de extrema violência, com móveis danificados, cacos de vidro e muito sangue espalhado pelo chão.

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A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade hospitalar da cidade. O agressor também passou por avaliação médica antes de ser conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde a prisão foi formalizada. Ele agora permanece à disposição da Justiça.

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´polícia ARAPONGAS feminicidio socorro violência
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