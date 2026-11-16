Vizinhos salvam mulher de agressão e ameaça de morte em Arapongas

Vítima foi derrubada no chão e teve os cabelos puxados pelo companheiro; agressor fugiu antes da chegada da polícia

Uma mulher foi agredida e ameaçada de morte pelo próprio companheiro no início da tarde deste domingo (15), na região da Vila Araponguinha, em Arapongas. As agressões só terminaram após vizinhos ouvirem os gritos de socorro e intervierem na situação para proteger a vítima.

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De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que a briga começou sem motivo aparente. Durante a discussão, o homem empurrou a vítima, derrubou-a no chão, puxou seus cabelos e afirmou que a mataria. Ao perceberem a violência, moradores próximos foram até o local e ajudaram a mulher, momento em que o agressor fugiu da residência.

Os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizar o suspeito. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher para solicitar uma medida protetiva de urgência, que obriga o agressor a manter distância.

O caso foi registrado e encaminhado para investigação da Polícia Civil, que deverá tomar as medidas legais contra o autor.