Vizinhos entram em vias de fato após ataque de cachorro em Arapongas

Dois homens entraram em vias de fato após um ataque de cachorro na tarde deste domingo (15) em Arapongas, no Norte do Paraná. As agressões aconteceram porque o cachorro de um dos envolvidos teria atacado e tentado morder o outro homem. O caso foi registrado em uma residência localizada na rua Alma de Gato, no Residencial Araucárias.

Após o desentendimento, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Segundo os agentes, o homem que afirmava ter sido atacado pelo cachorro relatou que foi conversar com o vizinho após o ataque. No entanto, acabaram discutindo e partido para a agressão física.

Ainda de acordo com os policiais, o outro homem nega as agressões. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o homem que acionou a PM, desejou representar criminalmente contra o vizinho. Segundo os agentes, ambos foram orientados.

