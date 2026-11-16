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MAUS-TRATOS

Vizinho é levado à delegacia suspeito de agredir cachorro em Arapongas

Animal ficou ferido após o ataque registrado na tarde de domingo (15); caso será investigado pela Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vizinho é levado à delegacia suspeito de agredir cachorro em Arapongas
Autor Cachorro teria sido agredido pelo vizinho em Arapongas - Foto: Reprodução

Um homem foi encaminhado à delegacia na tarde de domingo (15) após ser denunciado por agredir o cachorro de uma vizinha, em Arapongas. O caso aconteceu na Rua Flautim Verde, no residencial Casa da Família, por volta das 14h30.

-LEIA MAIS: Homem agride policiais e é preso após extorquir a própria mãe em Apucarana

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pela tutora do animal. No local, a moradora relatou que o vizinho teria atacado o cão, provocando ferimentos no bicho, e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito.

Diante do relato e da situação constatada, os policiais conduziram tanto a denunciante quanto o suspeito até a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas. O caso foi apresentado à Polícia Civil, que adotará os procedimentos legais cabíveis para apurar o crime de maus-tratos a animais.

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´polícia agressão a animais ARAPONGAS direitos dos animais maus tratos
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