Vizinho é levado à delegacia suspeito de agredir cachorro em Arapongas

Animal ficou ferido após o ataque registrado na tarde de domingo (15); caso será investigado pela Polícia Civil

Um homem foi encaminhado à delegacia na tarde de domingo (15) após ser denunciado por agredir o cachorro de uma vizinha, em Arapongas. O caso aconteceu na Rua Flautim Verde, no residencial Casa da Família, por volta das 14h30.

-LEIA MAIS: Homem agride policiais e é preso após extorquir a própria mãe em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pela tutora do animal. No local, a moradora relatou que o vizinho teria atacado o cão, provocando ferimentos no bicho, e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito.

Diante do relato e da situação constatada, os policiais conduziram tanto a denunciante quanto o suspeito até a 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas. O caso foi apresentado à Polícia Civil, que adotará os procedimentos legais cabíveis para apurar o crime de maus-tratos a animais.