Vizinho é ameaçado com facão por causa de tampas de cola em Arapongas

Brigas entre vizinhos são comuns, mas, às vezes, alguns motivos nem tanto. Esse foi o caso de uma confusão que aconteceu em Arapongas, no Norte do Paraná, na tarde deste domingo (13), no Conjunto Flamingos. Acontece que um morador da cidade foi ameaçado com um facão pelo vizinho por causa de tampas de cola.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 13h30, depois que a vítima foi ameaçada. Chegando na Rua Tiê Castanho, o homem contou às autoridades que um dos vizinhos teria ido até o portão da casa dele e, com um facão, começou a chamá-lo para que fosse ao seu encontro.

Diante do fato, os militares foram até a residência do acusado. Ao ser questionado sobre o ocorrido, o vizinho relatou que alguém havia jogado duas tampinhas de cola em seu quintal e que ele havia ido até o imóvel da vítima com o facão para resolver a situação. Durante a conversa, ele afirmou que nenhuma ameaça foi feita.

A vítima informou aos policiais que pensaria se desejaria representar contra o vizinho. Dessa forma, ambos foram orientados.

