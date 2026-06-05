Vizinha chama PM por causa de som alto e policia apreende caixa som em Arapongas

Um aparelho de som foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (05) após uma denúncia de perturbação do sossego no Jardim Petrópolis, em Arapongas (PR).



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Segundo a PM, a equipe foi acionada por meio da plataforma Sade para verificar uma reclamação de som alto em uma residência no Jardim Petrópolis. No local, os policiais constataram a emissão de som amplificado em volume elevado, audível da via pública e das residências vizinhas.



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A moradora que acionou a polícia relatou que o barulho vinha do imóvel ao lado e manifestou interesse em representar pela ocorrência. Em contato com a responsável pela residência, ela informou que realizava uma confraternização e assumiu a utilização do equipamento sonoro.

Diante da constatação da perturbação do sossego e da manifestação da denunciante, os policiais orientaram a responsável sobre a contravenção penal prevista no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais.

O equipamento de som foi apreendido e encaminhado como medida cautelar. A PM também confeccionou um Termo Circunstanciado para o registro da ocorrência.