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NO JARDIM PETRÓPOLIS

Vizinha chama PM por causa de som alto e policia apreende caixa som em Arapongas

Em contato com a responsável pela residência, ela informou que realizava uma confraternização e assumiu a utilização do equipamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 20:28:10 Editado em 05.06.2026, 20:28:04
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Vizinha chama PM por causa de som alto e policia apreende caixa som em Arapongas
Autor O equipamento de som foi apreendido e encaminhado como medida cautelar - Foto: 7ª CIPM

Um aparelho de som foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (05) após uma denúncia de perturbação do sossego no Jardim Petrópolis, em Arapongas (PR).

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Segundo a PM, a equipe foi acionada por meio da plataforma Sade para verificar uma reclamação de som alto em uma residência no Jardim Petrópolis. No local, os policiais constataram a emissão de som amplificado em volume elevado, audível da via pública e das residências vizinhas.

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A moradora que acionou a polícia relatou que o barulho vinha do imóvel ao lado e manifestou interesse em representar pela ocorrência. Em contato com a responsável pela residência, ela informou que realizava uma confraternização e assumiu a utilização do equipamento sonoro.

Diante da constatação da perturbação do sossego e da manifestação da denunciante, os policiais orientaram a responsável sobre a contravenção penal prevista no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais.

O equipamento de som foi apreendido e encaminhado como medida cautelar. A PM também confeccionou um Termo Circunstanciado para o registro da ocorrência.

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´polícia ARAPONGAS Confraternização perturbação do sossego SOM ALTO
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