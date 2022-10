Vítimas de violência doméstica terão curso de defesa pessoal; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A primeira turma conta com a participação de 13 mulheres

A cidade de Arapongas irá disponibilizar um curso gratuito de técnicas de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A iniciativa, em um primeiro momento, será destinada para as vítimas que possuem medida protetiva.

continua após publicidade .

As atividades são uma uma promoção da Prefeitura de Arapongas em parceira com a Guarda Municipal da cidade (GMA), por meio da Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher de Arapongas e Escola Sparta Centro de Treinamento.

LEIA MAIS: Arapongas tem cronograma especial para aniversário da cidade; veja

continua após publicidade .

Segundo a GM Denice de Amorim, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Trânsito (Sestran) já estava há algum tempo estudando este projeto.

O curso tem por objetivo promover ações voltadas à aplicação da Lei Maria da Penha e ao enfrentamento e prevenção da violência contra a mulher. Tivemos o grande apoio da Escola Sparta Centro de Treinamento, através do instrutor Jhaton, que tem dado toda a parte técnica e prática do curso. Mais um serviço a ser somado na rede de apoio e de combate à violência contra mulheres em Arapongas - Denice de Amorim, Coordenadora da Patrulha Maria da Penha - Denice de Amorim, Coordenadora da Patrulha Maria da Penha

Treinamento



continua após publicidade .

As aulas ministradas são de Krav Maga Bukan, uma arte marcial israelense para defesa pessoal. “Este foi um convite da GMA, e nós topamos. As aulas trazem técnicas de defesa pessoal. O Krav Maga Bukan foi desenvolvido para situações reais de rua ou conflitos do dia a dia, algo que se encaixa bem com este projeto para as mulheres em situação de violência doméstica. As alunas saberão como agir em determinadas situações”, falou o instrutor Jhaton Vieira.

As aulas são realizadas semanalmente, em todas as segundas-feiras, das 18h30 às 19h30, na sede da GMA. A primeira turma conta com a participação de 13 mulheres. “As aulas vão estimular a autoestima e a segurança dessas vítimas. Elas relatam que têm medo até de sair na Rua, e levar o bem-estar e sensação de segurança para as mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha é fundamental”, inclui Denice.





continua após publicidade .

Como participar?

As mulheres vítimas de violência doméstica, com medida protetiva, podem entrar em contato com a Delegacia da Mulher, situada na Rua Beija Flor, 273 – Centro, ou pelo telefone 3252-1738, ou ainda pela GMA - 153 para maiores informações.





Denúncias

Arapongas conta com canais específicos para as denúncias em casos de violência doméstica. São eles:

Delegacia da Mulher de Arapongas: Telefone: 3278-2209 (esse número serve para WhatsApp)

Polícia Militar: Disque 190 – Nos casos em que não houver medida protetiva

Guarda Municipal: Disque 153 ou 0800-645-9060 – Nos casos em que houver medida protetiva

Ramais diretos: 180 e 181.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News