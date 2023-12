Vítima luta com assaltante armado, mas termina roubado em Arapongas

Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, foi vítima de roubo na noite desta quarta-feira (22), por volta das 22h36, na área central da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima tentou impedir a ação criminosa lutando contra o assaltante, que estava armado com uma faca, mas terminou sendo roubado.

continua após publicidade

Conforme relato do araponguense, ele estava em frente a um estabelecimento localizado na Rua Quiscalo quando foi surpreendido por um homem. O suspeito chegou armado com a faca e anunciou o roubo. Ele teria ordenado que a vítima entregasse a carteira e o aparelho celular.

- LEIA MAIS: Adolescente é apreendido pela PM com pedras de crack em Arapongas

continua após publicidade

Nesse momento, a vítima entrou em luta corporal com o bandido, porém o suspeito conseguiu fugir levando os pertences do araponguense. De acordo com o boletim de ocorrência, a carteira com documentos e um celular da marca Motorola com capinha preta foram roubados.

Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News