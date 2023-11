Vítima de feminicídio em Arapongas é identificada

A vítima do feminicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (27) em Arapongas, no Norte do Paraná, foi identificada como Alanis Hazielly Corniani. Ela tinha 18 anos e foi atingida no peito por disparo de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito é o namorado da vítima, de 19 anos. O crime foi registrado na casa da vítima, na Rua Azulão Verdadeiro, no Jardim Universidade.

Quando a polícia chegou, encontrou o namorado ajoelhado em cima da vítima, que estava num colchão no chão. A polícia encontrou o rapaz com uma pistola calibre 380 municiada com 10 cartuchos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado; no entanto, a mulher já estava morta.

A prima da vítima, que estava no local, contou que elas moravam juntas e testemunhou o crime. Ela relatou que a jovem havia saído com o namorado; porém, quando chegaram em casa, o namorado começou a exibir a arma. Aconteceu uma discussão, e então ele atirou contra a moça. O rapaz pediu para a prima relatar que teria ocorrido um roubo no local, para tentar se livrar do crime.

O jovem foi preso e levado para a delegacia.

