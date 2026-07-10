Vítima de acidente fatal com caminhões na PR-444 em Arapongas é identificada

A mulher que morreu em um grave acidente de trânsito na noite de quinta-feira (9) na PR-444, em Arapongas (PR), foi identificada como Francielle Patricia Faiolla, de 42 anos. A colisão envolveu o carro de passeio da vítima e dois caminhões de carga.

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A vítima fatal era moradora da cidade de Astorga e conduzia o automóvel no momento da tragédia. De acordo com os levantamentos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro da mulher bateu na traseira de um caminhão, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com outro caminhão que seguia no sentido oposto da rodovia. Ela não resistiu aos múltiplos ferimentos e faleceu antes mesmo da chegada das equipes de resgate.





Carro ficou completamente destruído na PR-444 - Foto: PRE Carro ficou completamente destruído na PR-444 - Foto: PRE

O filho da motorista, um adolescente de 13 anos, viajava no banco do passageiro e sobreviveu ao forte impacto. Ele foi rapidamente socorrido pelas equipes de emergência e encaminhado ao Honpar, de Arapongas, onde continua recebendo atendimento médico. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para os exames de praxe.

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Os dois motoristas dos caminhões envolvidos, de 32 e 37 anos, saíram ilesos da batida. Ambos colaboraram com as autoridades no local e passaram pelo teste do bafômetro, que confirmou que nenhum deles havia consumido bebida alcoólica. A pista estava com boas condições de tráfego e o tempo era firme no momento do acidente.