Da Redação

Vítima de acidente em Arapongas morre no hospital

O motorista do veículo celta que se envolveu em um acidente na última quinta-feira, 21, em Arapongas, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na noite desta sexta-feira, 22, no hospital Honpar, onde estava internado em estado grave desde a colisão.

continua após publicidade .

Robson Sebastião de Oliveira, de 32 anos, era morador do Jardim Leonor em Londrina e ficou em estado grave após bater contra um poste de energia e uma árvore.

O acidente aconteceu na marginal da Avenida Maracanã, na BR-369, em Arapongas, próximo a Simbal. Ele foi ejetado do carro no momento da colisão.

continua após publicidade .

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Guarda Municipal (GM) estiveram no endereço e prestaram socorro à vítima, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubada.

De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido a direção do veículo.