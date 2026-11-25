Veículo havia sido anunciado por R$ 26 mil na rede social, mas uma terceira pessoa passou a negociar o automóvel por um valor menor

Uma negociação de compra e venda de veículo anunciada pelo Facebook terminou em um prejuízo de R$ 9.500 na tarde desta terça-feira (24), no centro de Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 15h35 para atender a ocorrência de estelionato na Rua Uirapuru.

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No local, a equipe policial conversou com os envolvidos, que relataram ter anunciado a venda de um automóvel Fiat Palio no aplicativo de vendas da rede social pelo valor de R$ 26 mil. Durante as tratativas, uma terceira pessoa passou a negociar o carro por um preço menor, exigindo a transferência de R$ 9.500 via Pix.

Assim que a transação bancária foi concluída, o golpista interrompeu a comunicação e bloqueou a vítima no aplicativo. Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou o registro do boletim de ocorrência para documentar o crime de estelionato.