Visita inesperada aparece na base do Samu Arapongas

Uma visita inesperada apareceu na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, na manhã desta quarta-feira (19). Conforme informação do socorrista do Samu, Rogério Fernandes, uma cachorra apareceu no local e está usando uma coleira. Porém, não tem seu nome escrito no acessório.

Conforme informações da equipe do Samu, no meio da manhã desta quarta (19), o dono do cachorro foi localizado.