Virada Cultural reúne diversos artistas na Estação Milene

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Evento aconteceu na Estação Cultural Milene

No último domingo (16), a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) de Arapongas reuniu diversos indicadores culturais e artistas durante a Virada Cultural 2023. Realizada na Estação Cultural Milene, a proposta oportunizou a apresentação de trabalhos autorais, fomentando o segmento (com música, dança, literatura, audiovisual, artes plásticas, cultura de popular, gastronomia, patrimônio, artes visuais). Ao todo, foram 25 inscrições de artistas variados e apresentações musicais de 16 bandas e cantores.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Inscrições para eleição do Conselho Tutelar seguem em Arapongas

O secretário da pasta, Geison Cortez, comemorou o resultado. “ O ponto principal da “Virada Cultural” foi dar destaque para os nossos artistas. Foi um belo encontro, promovendo arte e entretenimento. Ficamos contentes com o resultado e já estamos na elaboração de novas atividades culturais”, falou. Durante a Virada Cultural, foi feita também divulgação da II Conferência Municipal da Cultura – que acontece no dia 07 de maio. A ideia também é contar com a participação ativa os artistas e indicadores culturais de Arapongas.

continua após publicidade .

Mais informações: 3902-1191 - Secretaria da Cultura.

Siga o TNOnline no Google News