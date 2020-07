Vinte ruas recebem melhorias na sinalização viária em Arapongas

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) e Diretoria de Trânsito – Diretran, está finalizando as obras de pinturas viárias em 20 ruas do município.

O pacote de investimentos é de R$ 497 mil, com recursos vindos do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Foram contempladas dentro do projeto desenvolvido pelo município, as Ruas: Perdizes, Pombas, parte da Rua Marabu, parte da Flamingos, Uirapuru, Tucanos, Rolinhas, Pica Pau, Pavão e Lori – com términos previstos para hoje, 10, Rua Tangará, Drongo, Condor, Guaratinga, trecho da Avenida Maracanã – da empresa Simbal à Praça de Pedágio, Avenida Rouxinol – entre cruzamento da Av. Arapongas seguindo à Rua Bonito do Campo, Rua Águias, Rua Avinhados, Rua Corruíra e Rua Papagaio. Segundo o diretor da Diretran, Major Gussi, um estudo preliminar foi feito, definindo as vias incluídas no projeto. “ Essas são vias de grande fluxo de veículos, como de pedestres, sendo eles do município de Arapongas, também como de outras cidades. Com esses grandes investimentos pudemos levar melhorias incontestáveis, que valorizam à população, bem como a nossa cidade. Ficamos satisfeitos com os resultados. O que vai contribuir para um trânsito mais seguro”, afirmou.

Conforme o secretário de Segurança, Paulo Argati, esse foi um investimento de peso, contribuindo para um melhor trânsito. “ Estamos por finalizar essas melhorias estruturais e de sinalização em 20 ruas de grande acesso. Investimento do Detran, que somado ao projeto e fiscalização do município vai garantir uma melhor qualidade no trânsito araponguense. Contudo, reforçamos aos motoristas e também pedestres que cooperem conosco, respeitando a sinalização, limites de velocidade e demais requisitos para um trânsito seguro. Juntos vamos priorizar vida, diminuindo as estatísticas de ocorrências no trânsito”, finaliza.