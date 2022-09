Vigilante flagra furto de defensivos agrícolas e PM recupera carga

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IMAGEM ILUSTRATIVA- a Polícia Militar fez o cerco e localizou o caminhão abandonado logo após o furto

Um vigilante privado flagrou uma situação de arrombamento e furto em uma empresa de defensivos agrícolas na madrugada desta terça-feira (20), em Sabáudia. O vigilante conseguiu localizar um caminhão usado pelos bandidos e quase foi baleado por homens que estavam num carro de apoio. A Polícia Militar foi acionada e o caminhão foi abandonado pelos bandidos durante o cerco. A carga foi recuperada.

continua após publicidade .

Conforme o boletim da Polícia Militar, o vigilante da empresa privada foi acionado para averiguar um alarme disparado numa empresa, no Parque Industrial de Sabáudia, por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira (20). Ao chegar na empresa, que trabalha com estoques de defensivos agrícolas de empresa de Astorga, o vigilante percebeu a porta arrombada.

De motocicleta, o vigilante foi até o retorno da rodovia, quando avistou um carro escuro, estacionado na marginal da pista. Ocupantes do veículo, ao perceber a aproximação do vigilante, teriam feitos alguns disparos de arma de fogo. O vigilante relata que manobrou e retornou para a empresa, quando visualizou um caminhão baú, com manobra suspeita, seguindo em direção a Sabáudia. O homem seguiu o caminhão à distância até ao trevo e acionou a Polícia Militar.

continua após publicidade .

A Polícia Militar começou a organizar uma operação de cerco, inclusive com apoio de equipes de Arapongas. O caminhão foi encontrado abandonado logo em seguida, próximo a outros caminhões estacionados perto de uma outra empresa. Os ladrões decidiram abandonar o veículo para evitar o confronto com a polícia.

Os policiais fizeram uma busca e localizaram no baú do caminhão, que estava danificado, a carga de fertilizantes que teria sido levado da empresa arrombada no Parque Industrial. O caminhão e a carga foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial, em Arapongas, para as providências legais.

Siga o TNOnline no Google News