Vigilante fica ferido em acidente na BR 369, em Aricanduva

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um vigilante de 43 anos ficou ferido em um acidente na manhã desta quinta-feira, 01, na BR 369, em Aricanduva. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a vítima.

continua após publicidade .

De acordo com informações apuradas no local, o homem seguia em uma motocicleta sentido Apucarana a Arapongas, quando ao passar em Aricanduva, perdeu o controle e se chocou contra uma defensa metálica. Ele sofreu diversas escoriações e foi encaminhado para Santa Casa de Arapongas. De acordo com os socorristas, os ferimentos são considerados leves.

Acidente fatal

continua após publicidade .

Uma pessoa morreu após um acidente registrado na noite desta quarta-feira (30), na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana, norte do Paraná. A vítima, ainda não identificada, conduzia uma motocicleta que foi atingida por um caminhão.

- LEIA MAIS: Motociclista que morreu em acidente no contorno era morador do Pirapó

O acidente foi registrado por volta das 18h30 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima. No entanto, as equipes confirmaram o óbito do homem, que tem 40 anos. Saiba mais clicando aqui.

Siga o TNOnline no Google News