Vídeos de brigas em Arapongas viralizam nas redes sociais; assista

Circula nas redes sociais vídeos de duas brigas ocorridas em Arapongas, norte do Paraná. As informações que correm nos grupos do aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp dão conta de que as confusões foram registradas nesta semana. (Assista abaixo)

O primeiro flagrante se trata de uma briga generalizada que envolveu homens e mulheres. Conforme informações, o fato ocorreu na noite do último domingo (17) no pátio de um posto de combustíveis, situado na região central da cidade.

Por meio das imagens, é possível ver mulheres trocando socos e chutes, além de puxões de cabelo. Em certos momentos, alguns homens também se golpeiam durante a confusão. Também é possível ouvir o barulho de garrafas de vidro sendo quebradas na situação.

O segundo registro, por sua vez, foi feito na noite dessa segunda-feira (18) na Avenida Arapongas, próximo à Praça Mauá, e envolveu duas menores de idade. O vídeo mostra as adolescentes se agredindo, mas por pouco tempo, pois pessoas que presenciaram a cena interviram.

Uma delas chegou a cair no chão.

Veja:

Não há detalhes se equipes de segurança foram acionadas para atender algum dos casos.

