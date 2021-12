Vídeo mostra rapaz subindo em escultura de Arapongas; Veja

Da Redação

Um vídeo que circula nas redes sociais está chamando a atenção dos araponguenses para a questão da conservação das esculturas de pássaros, recém-inauguradas na cidade.

Um flagrante captado por uma pessoa que passava pela Praça Mauá, mostra um rapaz subindo na escultura das araras que foi recentemente inaugurada, enquanto uma moça aguarda embaixo para fazer uma foto. Ele então, se senta entre os dois pássaros e posa para a foto.

As imagens chegaram até o prefeito Sergio Onofre, que usou suas redes sociais para desencorajar atitudes como esta. Onofre escreveu:

“As novas esculturas de pássaros estão deixando nossa cidade ainda mais linda! Mas precisamos ter cuidado com as obras (e com todos os nossos espaços públicos). As esculturas são feitas com material resistente, porém recomendamos alguns cuidados: o principal deles é que as pessoas não subam nas esculturas! Vamos juntos cuidar da nossa cidade”, diz a postagem.

Depois do ocorrido, a prefeitura também passou a divulgar um material informando que é proibido subir nas esculturas da cidade.