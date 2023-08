Vídeo mostra momento em que estabelecimento é roubado em Arapongas

Um vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento que um estabelecimento localizado no centro de Arapongas, no norte do Paraná, foi roubado na noite deste domingo (27). Veja o vídeo abaixo.

Pelas imagens é possível ver o bandido entrando no local e apontando uma arma de fogo para um atendente. Depois, ele pula o balcão de atendimento. Após o crime, o homem foge.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e fez contato com as vítimas, que relataram estar no interior do estabelecimento, quando foram surpreendidas com o homem entrando no local com o revólver na mão. Segundo os PMs, dois aparelhos celulares, além de uma quantia em dinheiro foram levados pelo criminoso.

De acordo com os policiais, um patrulhamento foi realizado pela região após o ocorrido, porém o bandido ainda não foi encontrado.

