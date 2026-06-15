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TRAGÉDIA

Vídeo mostra momento em que ciclista perde controle da bicicleta antes de acidente fatal em Arapongas

Imagens de monitoramento registraram a colisão contra um poste; ciclista de 29 anos morreu no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 08:34:18 Editado em 15.06.2026, 08:39:31
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Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um ciclista de 29 anos perdeu o controle da bicicleta e sofreu um acidente fatal na manhã desta segunda-feira (15), em Arapongas.

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- LEIA AMAIS: Ciclista de 29 anos morre ao colidir contra poste em Arapongas

As imagens mostram o homem descendo pela Rua Douradinho-Cristado, no Jardim Santa Alice, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando tenta desviar de um veículo que subia pela via. Durante a manobra, ele perde o controle da bicicleta e bate violentamente contra um poste.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas. O vídeo mostra toda a sequência da colisão, que mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM).

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As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades.


Vídeo mostra momento em que ciclista perde controle da bicicleta antes de acidente fatal em Arapongas
AutorFoto: Colaboração/André Garcia/Arapongas FM
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