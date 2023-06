Vídeo mostra homem abandonando filhote de cão em Arapongas; veja

Um vídeo que está circulando pelas redes sociais mostra quando um motorista abandona um filhote de cachorro em Arapongas. Um registro da ocorrência foi feito na Secretaria de Meio Ambiente para tentar identificar o responsável. A pasta municipal tem poder de autuação nesses casos, pois trabalha em parceria com a Guarda Ambiental.

continua após publicidade

A gravação mostra o momento em que o homem estaciona o veículo na Rua Tetraz e, primeiro, leva para a calçada a “casinha” do animal. Na sequência, o condutor volta ao carro e pega o filhote das mãos da passageira.

-LEIA MAIS: Polícia atende denúncia de maus-tratos a animais em São João do Ivaí

continua após publicidade

Após deixar o bichinho na rua, ele corre até o volante e arranca em alta velocidade. O filhote de cão corre assustado pela calçada e depois volta para o local onde foi abandonado.

O vereador Rodrigo de Deus (Republicanos), que foi procurado pelos moradores da rua, ficou indignado com o abandono. Ele é protetor animal na cidade e afirma que o filhote deve ter, no máximo, quatro meses.

O cãozinho sumiu. Os moradores da rua chegaram a fazer uma força-tarefa para localizá-lo, mas não obtiveram êxito. A Secretaria Municipal de Segurança de Arapongas também está auxiliando para identificar o motorista.

continua após publicidade

CRIME

O abandono de animais é crime no Brasil desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064/20, teve-se o aumento da pena de maus-tratos com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato. Em Arapongas, uma lei municipal também penaliza esse crime.

Assista:

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News