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ACIDENTE

Vídeo mostra cenário de destruição deixado por carreta bitrem em Arapongas

Veículo desgovernado atingiu veículos e destruiu casas nesta madrugada

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 08:19:48 Editado em 14.06.2026, 13:47:21
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Uma carreta bitrem desgovernada atingiu diversos veículos estacionados, postes de energia elétrica e estruturas de várias residências na madrugada deste domingo (14), em Arapongas, norte do Paraná. O acidente foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 2h30 na Rua Papagaio Verdadeiro, localizada no bairro Paulino Fedrigo.

- LEIA MAIS: Freiras da Índia assumem humanização em hospital de Arapongas


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Vídeo mostra cenário de destruição deixado por carreta bitrem em Arapongas
AutorFoto: COLABORAÇÃO

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela polícia, o motorista e responsável pelo caminhão relatou que estacionou o veículo na via e estava jantando em sua casa quando ouviu um barulho. Ao verificar, ele constatou que a carreta havia desengrenado e descido a ladeira. O impacto das colisões múltiplas rompeu a fiação elétrica da rua, gerando risco de choques e bloqueando o acesso seguro aos imóveis. Para o atendimento da ocorrência, o isolamento da área e os reparos emergenciais, foram acionadas equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Companhia Paranaense de Energia (Copel).


Vídeo mostra cenário de destruição deixado por carreta bitrem em Arapongas
AutorFoto: reprodução/PM

A grande quantidade de cabos de energia caídos ao solo impediu que os policiais militares se aproximassem dos veículos e das casas danificadas para uma avaliação inicial no momento dos fatos. O número de casas e veículos atingidos não foi divulgado e conforme a Defesa Civil, não houve feridos.

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Vídeo mostra cenário de destruição deixado por carreta bitrem em Arapongas
AutorOcorrência foi registrada na madrugada deste domingo (14) na Rua Papagaio Verdadeiro - Foto: reprodução/PM



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