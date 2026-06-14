Vídeo mostra cenário de destruição deixado por carreta bitrem em Arapongas

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Uma carreta bitrem desgovernada atingiu diversos veículos estacionados, postes de energia elétrica e estruturas de várias residências na madrugada deste domingo (14), em Arapongas, norte do Paraná. O acidente foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 2h30 na Rua Papagaio Verdadeiro, localizada no bairro Paulino Fedrigo.

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Foto: COLABORAÇÃO Foto: COLABORAÇÃO

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela polícia, o motorista e responsável pelo caminhão relatou que estacionou o veículo na via e estava jantando em sua casa quando ouviu um barulho. Ao verificar, ele constatou que a carreta havia desengrenado e descido a ladeira. O impacto das colisões múltiplas rompeu a fiação elétrica da rua, gerando risco de choques e bloqueando o acesso seguro aos imóveis. Para o atendimento da ocorrência, o isolamento da área e os reparos emergenciais, foram acionadas equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Companhia Paranaense de Energia (Copel).





Foto: reprodução/PM Foto: reprodução/PM

A grande quantidade de cabos de energia caídos ao solo impediu que os policiais militares se aproximassem dos veículos e das casas danificadas para uma avaliação inicial no momento dos fatos. O número de casas e veículos atingidos não foi divulgado e conforme a Defesa Civil, não houve feridos.

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Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (14) na Rua Papagaio Verdadeiro - Foto: reprodução/PM Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (14) na Rua Papagaio Verdadeiro - Foto: reprodução/PM







