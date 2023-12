Vídeo mostra ação da PM após confusão entre irmãos por conta de arma

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a Polícia Militar (PM) enquadra um motorista que portava uma espingarda calibre 12 e tentava fugir em um carro em Arapongas, no norte do Paraná. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (28) na Rua Abelheiro, no centro da cidade. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Hilux de mulher rendida em salão de beleza é recuperada em Arapongas

Conforme Boletim de Ocorrências (B.O) divulgado na manhã desta sexta-feira (29), a PM descreveu o fato como sendo uma confusão entre dois irmãos por conta de uma arma de fogo.

continua após publicidade

Os policiais teriam sido acionados por um homem que afirmou que o irmão teria saído de casa com um carro e estava de posse de uma espingarda calibre 12. Um patrulhamento teria sido feito, mas o homem não foi encontrado. No entanto, momentos depois, os PMs receberam uma denúncia de que os irmãos estariam em vias de fato em frente à casa onde a viatura foi acionada momentos antes.

Quando chegaram, os policiais teriam visto um dos irmãos saindo de carro, enquanto o outro estava gritando, falando que o irmão dentro do veículo estava armado. Conforme a PM, foi dada ordem de parada, mas o motorista recusou. Em seguida, o homem teria pegado a espingarda na mão e, por conta disso, os policiais atiraram nos pneus do veículo, segundo a PM.

Após o carro parar, os agentes fizeram uma revista e encontraram a arma e mais cinco munições calibre 12 no interior do veículo. Aos policiais, o homem teria afirmado que teve uma discussão com o irmão por conta de ele ter saído de casa com a arma, que é de posse da família e herança do pai dos homens. No entanto, em contato com o outro irmão, o mesmo negou que teria pegado a arma.

continua após publicidade

Conforme a PM, ambos foram encaminhados para a delegacia de Arapongas, juntamente com a arma e o carro.

Siga o TNOnline no Google News