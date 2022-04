Vídeo flagra acidente entre trem e caminhão em Arapongas; veja

Da Redação

Um acidente envolvendo um caminhão furgão e uma locomotiva foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 22, no cruzamento da Rua Condor com a BR 369, na Zona Leste de Arapongas.

continua após publicidade .

Um motorista que aguardava a abertura do semáforo conseguiu flagrar o momento da batida. Nas imagens é possível ver o trem se aproximando da passagem de nível, enquanto o caminhão segue para atravessar. O motorista percebe que não vai dar tempo e para, mas acaba tendo parte da frente do veículo atingida pela locomotiva. Havia ainda uma outra pessoa no lado do passageiro.

Socorristas do Samu foram acionados para atender as vítimas, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

continua após publicidade .

O trecho onde ocorreu o acidente ficou bloqueado por alguns minutos, até que o veículo fosse guinchado do local e o trem pudesse seguir viagem. Neste momento, o trânsito já flui normalmente.