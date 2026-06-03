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FATALIDADE

Vídeo flagra acidente com óbito na PR-444 em Arapongas; veja

Colisão entre Toyota Corolla e Volkswagen Gol deixou outros dois feridos graves

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 18:00:47 Editado em 03.06.2026, 18:00:40
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Um vídeo registrou o momento em que um acidente envolvendo um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas na tarde desta quarta-feira (3) na rodovia PR-444 em Arapongas. A colisão foi registrada na altura do quilômetro 4 e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Veja acima

LEIA MAIS: Acidente com óbito é registrado na PR-444 em Arapongas

A gravação mostra quando o Toyota Corolla, que teria placas de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, invade a pista e acaba atingido pelo Gol.

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Vídeo flagra acidente com óbito na PR-444 em Arapongas; veja
AutorAcidente ocorreu na tarde desta quarta - Foto: Reprodução

Uma ocupante do Toyota Corolla não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um outro homem estava no carro e ficou gravemente ferido. No Gol, o ferido seria um jovem, que também sofreu ferimentos considerados graves.

O acidente ocorreu nas proximidades da empresa Penacchi. Os feridos foram levados para o Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas. A Polícia Científica de Apucarana também foi acionada. As causas do acidente serão apuradas.

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