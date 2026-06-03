Vídeo flagra acidente com óbito na PR-444 em Arapongas; veja
Colisão entre Toyota Corolla e Volkswagen Gol deixou outros dois feridos graves
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Um vídeo registrou o momento em que um acidente envolvendo um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas na tarde desta quarta-feira (3) na rodovia PR-444 em Arapongas. A colisão foi registrada na altura do quilômetro 4 e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Veja acima
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A gravação mostra quando o Toyota Corolla, que teria placas de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, invade a pista e acaba atingido pelo Gol.
Uma ocupante do Toyota Corolla não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um outro homem estava no carro e ficou gravemente ferido. No Gol, o ferido seria um jovem, que também sofreu ferimentos considerados graves.
O acidente ocorreu nas proximidades da empresa Penacchi. Os feridos foram levados para o Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas. A Polícia Científica de Apucarana também foi acionada. As causas do acidente serão apuradas.