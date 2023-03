Vídeo: filhotes de cachorro morrem após abandono em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os animais foram resgatados no Parque Industrial

A Guarda Municipal de Arapongas, no norte do Paraná, atendeu uma ocorrência de abandono e maus-tratos nesta terça-feira (07), após a Secretaria de Meio Ambiente receber uma denúncia de que nove filhotes de cachorro teriam sido abandonados no Parque Industrial.

continua após publicidade .

Os bichinhos e a mãe foram largados nas proximidades do canil da ONG OPAA, na Rua Anu. Do total, quatro filhotes morreram depois de sofrerem um ataque de outro cachorro de rua. Veja os sobreviventes no final da matéria.

De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente, os animais foram abandonados por um morador da região, que já havia entrado em contato com o Centro de Acolhimento Transitório de Arapongas (CATA) e com a ONG APAA, para que buscassem os filhotes.



continua após publicidade .

Diante da denúncia, o suspeito foi chamado na sede do órgão municipal. Após ser questionado sobre o abandono, o homem afirmou que havia doado os cachorros para uma pessoa e que ela havia se comprometido em levar os filhotes para adoção na feira de domingo. No entanto, ele não soube dizer quem seria essa pessoa.

- LEIA MAIS: Cães são resgatados em casa de homem preso por arremessar gato no PR



Conforme boletim da Guarda Municipal, foi expedida uma autuação em dez Unidades Fiscais de Arapongas-UFAs conforme dispõe o Art. 1º e 2º IV da Lei 4981/21, por abandono de animais.

continua após publicidade .

Os cachorrinhos sobreviventes ao ataque e a mãe foram recolhidos pela CATA na manhã desta terça-feira (07), por volta das 10h30, e ficarão sob a responsabilidade do Centro de Acolhimento.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News