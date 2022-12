Vídeo: Doença rara não impede araponguense de ajudar quem mais precisa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dedicação, amor e solidariedade. Estas três palavras definem muito bem o funcionário público Marcos Antônio de Souza que dedica sua vida a ajudar o próximo. Souza desenvolve um projeto social sem fins lucrativos que ajuda centenas de pessoas com problemas de saúde ou em vulnerabilidade social em Arapongas e região.

continua após publicidade .

A ideia do projeto nasceu durante um período delicado da vida do próprio idealizador que há mais de 20 anos enfrenta uma doença autoimune. Marcos tinha apenas 19 anos quando descobriu uma doença rara no sangue que atinge o sistema imunológico, formando linfonodos. Naquela época passou pela primeira cirurgia e ficou vários dias em coma.

- LEIA MAIS: Catedral de Apucarana realiza 1ª ceia de Natal para moradores de rua

continua após publicidade .

“Em todas as vezes que fui para o hospital, antes de entrar no centro cirúrgico eu falei para Deus que eu quero voltar, que ainda tenho muita coisa para fazer aqui. E graças a Deus eu sempre volto e retomo minha vida e as coisas que eu gosto de fazer que é ajudar as pessoas”, afirma.

Ao longo de sua trajetória Marcos passou 14 cirurgias e, entre idas e vindas do hospital, percebeu o quanto as pessoas necessitam de ajuda, sobretudo, quando estão mais vulneráveis. E foi após ver a dificuldade que um amigo teve em arrumar uma muleta emprestada, após sofrer um acidente, que ele decidiu sobre como poderia ajudar as pessoas.

Eu percebi que precisava de algo novo para a minha vida. Algo novo que pudesse ajudar as pessoas” continua após publicidade . - Marcos Antônio de Souza,

Nasceu então a Associação Algo Novo, projeto sem fins lucrativos que conta com doações da comunidade e muitas vezes do próprio idealizador com empréstimos de equipamentos hospitalares e doações de medicamentos entre outros itens de necessidade básica como roupas e fraldas. A dedicação aos mais necessitados fez com que Marcos recebesse uma homenagem da Câmara de Vereadores de Londrina, um dos municípios onde há pacientes ajudados por ele.

fonte: TNonline Marcos fundou a associação com apoio da esposa Vanessa

continua após publicidade .

APOIO DA FAMÍLIA

Marcos fundou a associação com apoio da sua esposa Vanessa Fernandes Mendes Gonçalves, 33 anos, que assumiu a vice-presidência da ONG e com quem divide o sonho de construir uma sede própria para ampliar ainda mais o alcance da rede de apoio. “Vendo essa situação que a gente passa com a doença do Marcos, a gente chegou à conclusão que seria uma ideia legal ajudar mais pessoas. Contagiar ainda mais pessoas para que essa ação seja cada vez maior”, assinala.

Ela também demonstra toda sua admiração ao marido a quem chama de ‘guerreiro’ por se dedicar e disponibilizar tempo para ajudar quem mais precisa, trabalhar e ainda estudar Gestão Pública mesmo enfrentando um sério problema de saúde.

continua após publicidade .

“É admirável ele ter tempo para ajudar pessoas, mesmo quando ele mesmo precisa de ajuda. Porque quando a gente está com problema relacionado a saúde é uma mistura de sentimento de tristeza, medo e ansiedade”, assinala Vanessa.

fonte: TNonline Associação arrecada medicamentos e outros itens de necessidade básica e doa para quem precisa

PROJETO ALGO NOVO

Batizado como Algo Novo, o projeto foi criado há aproximadamente quatro anos e conta com um grupo de cinco voluntários que fazem campanha para arrecadar doações desde equipamentos hospitalares, medicamentos, roupas, fraldas, entre outros.

continua após publicidade .

A auxiliar de escritório Keila Baeza, 48 anos, está entre os voluntários que auxiliam marcos na associação. Ela conta que há 11 anos sofreu um acidente grave e precisou de cama hospitalar, cadeira de rodas e muletas. No entanto, naquela época, não havia nenhum tipo de associação para emprestar esse tipo de equipamento. “Eu senti a dificuldade na pele, então quando o Marcos disse que abriria uma associação para ajudar pessoas nestas condições eu decidi me voluntariar”, assinala.

fonte: TNonline Neste ano, o projeto algo novo arrecadou brinquedos para doar à crianças carentes

Com apenas quatro anos de existência, a associação já possui quase 100 itens hospitalares como cadeiras de roda, cadeiras de banho, camas hospitalares, muletas, cadeiras especiais para traumas em membros inferiores. A associação também faz arrecadação roupas, medicamentos, soro fisiológico, colchão pneumático, esparadrapos entre outros itens para doação. Neste ano, o projeto também promoveu uma campanha para arrecadação de brinquedos para presentear crianças carentes.

Assista a entrevista em vídeo:

Associação arrecada medicamentos e outros itens como fraldas para doação - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News