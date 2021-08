Da Redação

Vídeo: conheça história da batida do porsche de Arapongas

Um vídeo que viralizou nas redes sociais e está chamando a atenção de muita gente neste sábado (21), mostra uma batida envolvendo um Fiat Strada e um Porsche na cidade de Arapongas, na Rua Tangará. Ao contrário do que algumas publicações afirmam, o acidente não foi recente. O flagrante foi feito pelo empresário araponguense Augusto Barros, em maio deste ano, mas só agora o vídeo estourou na Web.

continua após publicidade .

"Na época do acidente eu decidi não postar porque o dono do porsche é meu colega e eu não queria prejudicar a venda do carro dele futuramente. A batida aconteceu em maio deste ano, bem em frente ao açougue onde eu estava trabalhando, e acabei fazendo o registro", conta Barros.

Na época, o empresário fez apenas um post no stories da rede social dele, o que já foi suficiente para que o vídeo ganhasse um alcance que ele não imaginava. "Alguém viu meu vídeo no stories e mandou para uma seguradora de Florianópolis, em Santa Catarina. Não demorou muito para eles usarem o vídeo para fazer marketing dos seguros na internet. Aí o vídeo começou a se espalhar", disse.

continua após publicidade .

O araponguense conta que no dia da batida, foi tudo muito tranquilo, e que o condutor da Fiat Strada nem chegou a descer do carro. "Eles conversaram rápido ali mesmo e se resolveram. Ninguém saiu machucado e deu tudo certo para os dois. Agora que meu colega já vendeu o porsche dele, decidi colocar o vídeo nas minhas redes sociais e a turma gostou", declarou.

A publicação com uma legenda engraçada com a frase 'cada um paga o seu' e uma música de fundo dizendo 'oh noh', fez a alegria dos internautas que estão comentando e compartilhando a postagem.

"Eu acho tudo isso muito engraçado, o fato deste vídeo fazer tanto sucesso. É muito bacana", finaliza o empresário araponguense.

continua após publicidade .

Assista:

Vídeo: conheça história da batida do porsche de Arapongas - Vídeo por: tnonline