Vídeo: cobra caninana é resgatada na região de Aricanduva

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cobra caninana foi resgatada na região de Aricanduva

Uma cobra caninana foi resgatada nesta quarta-feira (22), na região de Aricanduva, distrito de Arapongas, no norte do Paraná. O biólogo Fernando Felipe, de Apucarana, foi contatado pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi até o local capturar o animal. A serpente foi resgatada e solta no meio ambiente longe da população.

continua após publicidade .

"Essa é uma cobra não peçonhenta, que pode ser considerada parceira do ser humano, já que preda morcegos, aves e outros animais. Após a captura, soltamos o animal em meio à natureza para que possa voltar para seu habitat", explica o biólogo.

-LEIA MAIS: Cobra caninana é encontrada na AABB, de Jandaia do Sul

continua após publicidade .

Curiosidades

A caninana pode atingir cerca de 2,5 metros de comprimento e é bastante rápida e ágil. Apesar da fama de ser uma cobra brava, a caninana está longe de ser perigosa. Ela geralmente é mansa, podendo fugir quando avistada. Ela pode até morder, mas não é peçonhenta. Alimenta-se principalmente de roedores arborícolas e pequenas cobras. O animal é conhecido também como araboia, cobra-tigre, iacaninã e jacaninã.

(Fonte: Wikipedia)

continua após publicidade .

Veja: null - Vídeo por: tnonline

Macaco resgatado em Apucarana



Conforme o biólogo Fernando Felipe, um macaco-prego também resgatado nesta quarta-feira (22), dentro de uma casa localizada no Residencial Fariz Gebrim. O animal foi capturado e solto em meio à natureza. O momento não foi registrado pelos moradores do local, nem pelo profissional.

Siga o TNOnline no Google News