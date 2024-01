Vidente famosa faz previsão 'densa' para Arapongas em 2024; entenda

Chaline Grazik, que faz muito sucesso nas redes sociais, com destaque no TikTok, fez algumas previsões nesta terça-feira (2) e deixou os internautas apreensivos com os possíveis acontecimentos de 2024. A sensitiva, conhecida como "vidente dos famosos", previu também um acontecimento "denso" envolvendo a cidade de Arapongas, no norte do Paraná.



Em sua conta oficial do Instagram, onde acumula mais de 8,5 milhões de seguidores, Chaline falou que a Cidade dos Pássaros viverá uma ocorrência de "energia densa". Ela alertou ainda que as pessoas precisam ficar atentas e orar pela cidade paranaense. No entanto, a previsão não explica efetivamente o que os moradores devem esperar: "Ocorrido em Arapongas, energia densa (oremos)", disse apenas.

Além da cidade de Arapongas, as últimas previsões também envolvem os cantores sertanejos Fernando e Sorocaba. A dupla deve tomar cuidado, pois, conforme a vidente, uma energia densa e perigosa os rodeia. A sensitiva também mencionou a morte do Papa Francisco e disse que o os "últimos dias" do religioso estão muito próximos.

Chaline avisou ainda sobre uma possível explosão nuclear, que já estava destinada há muito tempo. A realeza também não escapou das previsões da loira. Em 2024, alguém irá renunciar ao trono, pois ela sentiu uma sensação de "substituição". A "vidente oficial das estrelas", como se autodenomina, também disse que a cantora Céline Dion encerrará um ciclo e trará muitas dores e lembranças.

