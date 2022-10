Vice-prefeito participa de Missa em homenagem aos Poderes Públicos

Da Redação

O ato foi presidido pelo padre Reinaldo Baggio

A celebrações do Jubileu dos 80 Anos Santuário Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz) contou com uma programação especial de 03 a 12 de outubro. Toda a comunidade foi homenageada durante Missas, Novenas, Terços e procissões. Na última segunda-feira, 10 – feriado do Aniversário dos 75 Anos de Arapongas, o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, participou da Missa em homenagem aos Poderes Públicos.

O ato teve também a participação da promotora Drª. Leda Barbosa Lorejan – representando o Ministério Público e da diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Leoni Milani Arruda. O ato foi presidido pelo padre Reinaldo Baggio. No último dia 05, uma Novena foi realizada em homenagem aos funcionários públicos e liberais. “ Foram momentos especiais e abençoados. Ficamos gratos e honrados em participar. A Igreja Matriz traz uma grande representatividade no catolicismo em Arapongas, sendo também um dos nossos cartões-postais. Tudo muito bem organizado e feito com carinho. Marcando o Jubileu dos 80 Anos, além de ser no mês em que celebramos do Dia de Nossa Senhora Aparecida e o aniversário de Arapongas”, pontuou Milani. Em parceria, a Prefeitura realizou serviços de manutenção e melhorias no entorno da Paróquia, como nova pintura e reforço na iluminação pública - com troca das lâmpadas convencionais para as de LED.

EXPOSIÇÃO

No mês passado, Santuário Paróquia Nossa Senhora Aparecida, exibiu uma Exposição do Jubileu - que faz uma viagem ao tempo, contando a trajetória e evolução deste importante e tradicional espaço religioso de Arapongas. A exposição teve por objetivo transportar o visitante em uma viagem no tempo, voltando para a década de 1930, período da colonização, onde as dificuldade e adversidades climáticas não impediam os fiéis de manifestarem sua fé, através de procissões, novenas e celebrações em lugares improvisados. Os visitantes puderam relembrar a antiga capela em madeira; local de início da Paróquia, além da apresentação da linha do tempo de párocos e vigários que tiveram passagem pelo local.

