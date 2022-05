Vice-prefeito de Arapongas visita região do Novo Mundo

Da Redação

Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que, na última semana, o vice-prefeito Jair Milani e o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, realizam uma visita técnica na região do Novo Mundo. O vereador Cecéu e o presidente da Associação dos Moradores da região, Sr. Dirceu. também acompanharam a visita.

A visita ocorreu para analisar o local em que a equipe de saúde realiza os atendimentos semanais. De acordo com Paludetto Jr, foi identificada a necessidade de alguns reparos que levarão melhores condições de atuação. “Vimos a necessidade de uma nova pintura, melhorias no telhado e no forro bem como das instalações elétricas estão entre as principais demandas”, disse.

Na mesma oportunidade, o grupo esteve presente na Escola Municipal São Carlos, que fica na estrada do Araguari, e conversaram com a diretora Rosimara Wielevski. A equipe ouviu as demandas e bem discutiram a possibilidade da realização de alguns projetos da saúde na Escola.

Segundo o vice-prefeito Jair Milani, todas as demandas são válidas e devem ser atendidas. “São demandas da comunidade do Novo Mundo e que também consta no nosso Plano de Governo, assim como a Colônia Esperança, Assentamento Dorcelina Folador e Orle. Agora, a equipe de Engenharia da Secretaria de Obras fará o levantamento dos materiais e mão de obra necessários para que em breve possamos iniciar estas adequações”, pontuou.





