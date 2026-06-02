Viapar inicia trabalhos no contorno e gera expectativa para retomada de obra

A Viapar iniciou nesta semana as primeiras ações no Contorno Viário de Arapongas. Segundo informações obtidas pela prefeitura junto à empresa, no momento, estão sendo realizadas ações de limpeza nas margens junto ao leito da estrada.

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A próxima etapa será a terraplanagem, porém ainda não há previsão de quando esses trabalhos serão iniciados. Mesmo assim, a notícia causou repercussão na cidade, uma vez que a obra do contorno viário vem sendo aguardada há anos. O TNOnline procurou a Viapar para solicitar um cronograma da retomada da construção, mas a empresa não quis se manifestar.



“A gente sempre acompanha com cautela quando o assunto é o contorno viário. Tomara que dessa vez a coisa caminhe, até porque a empresa já fez um acordo com a Justiça Federal nesse sentido”, comenta o prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD).

REUNIÃO

No fim de março, o prefeito recebeu uma equipe técnica da Concessionária Viapar e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) para debater tratativas finais a respeito da construção do Contorno. Na reunião, que também contou com a presença do secretário de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Valdecir Scarcelli, e da Diretora da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável da pasta, Vicky Vergara, foi apresentada a lista atualizada das áreas que vão ser objeto de desapropriação para a implantação do Contorno Viário, como traçado previamente definido em projeto.

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Foi pedido apoio da Prefeitura para comunicar formalmente aos proprietários das áreas já delimitadas para desapropriação quanto à necessidade de não promoverem o plantio de culturas de inverno nessas localidades, considerando a iminente execução das obras e a possibilidade de prejuízos decorrentes de intervenções futuras. Além disso, foi ressaltada a importância de comunicação clara e antecipada a esses proprietários, a fim de evitar transtornos e garantir o bom andamento do cronograma da obra.

A Viapar foi representada pelo engenheiro Danilo Oliveira; a equipe de projetos pelo projetista Joabe Gimenes Oliveira; e o DER pelo engenheiro supervisor Luiz Sócrates Veloso.





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1 de 4 Divulgação Prefeitura de Arapongas Foto: Autor: Divulgação Prefeitura de Arapongas

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3 de 4 Divulgação Prefeitura de Arapongas Foto: Máquina da Viapar trabalha na limpeza de margens da rodovia Autor: Divulgação Prefeitura de Arapongas

4 de 4 Divulgação Prefeitura de Arapongas Foto: Autor: Divulgação Prefeitura de Arapongas





AUDIÊNCIA

Anteriormente, a construção do Contorno Viário de Arapongas já havia avançado mais uma etapa decisiva durante uma audiência de conciliação na 1ª Vara Federal de Curitiba. O encontro reuniu representantes do DER/PR, do Ministério Público Federal, da Viapar e do Município de Arapongas, por meio do prefeito Rafael Cita, reforçando o compromisso conjunto em favor da execução da obra.

Na ocasião, foi apresentada uma proposta de acordo que determina medidas concretas para viabilizar o andamento do projeto. Entre os principais pontos está a criação de um Comitê Intersetorial, que fica responsável por acompanhar e monitorar todas as etapas da obra, garantindo maior transparência, eficiência e integração entre os órgãos envolvidos. Outro avanço diz respeito à responsabilidade do Estado do Paraná em conduzir os processos de desapropriação necessários para a execução da obra. O acordo prevê a continuidade das ações judiciais, o pagamento de indenizações pendentes e a liberação das áreas, etapas fundamentais para garantir o início efetivo dos trabalhos.

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CONTORNO

O Contorno Viário de Arapongas prevê a construção de aproximadamente 10 quilômetros de vias duplicadas, com acostamento em toda a extensão e a implantação de seis viadutos. A estrutura vai iniciar e terminar na BR-369, e contribuir diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, bem como para o escoamento do tráfego pesado fora da área central da cidade.