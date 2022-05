Vereador Toninho conquista R$ 200 mil para o HONPAR

Da Redação

O Hospital Norte Paranaense – HONPAR, recebeu nesta semana R$ 200 mil referente a uma emenda parlamentar conquistada pelo vereador Toninho da Ambulância do PL, junto a deputada federal Aline Sleutjes do PROS.

Em reunião no gabinete da presidência do hospital, ocorreu a entrega simbólica dos recursos que servirão para manutenção e custeio da instituição. O presidente do HONPAR, Umberto Tolari, explica que a verba conquistada pelo vereador é de extrema importância para a instituição, que demanda de muitos recursos para manter os serviços de qualidade para a população de Arapongas e de todo o Paraná.

“Mais de 90% dos atendimentos que realizamos no HONPAR são de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que destina verbas para os atendimentos, mas todas as obras e benfeitorias que fazemos na instituição são provenientes de doações e recursos como este conquistado pelo nosso vereador Toninho da Ambulância. O dinheiro veio em boa hora para o hospital”, destaca Tolari.

De acordo com o vereador Toninho da Ambulância o HONPAR é um hospital de referência para o Paraná e para o Brasil, por isso tem empenhado esforços para trazer benefícios para a instituição.

“Esse recurso é fruto de nossa agenda na capital federal, sempre estamos em contato com a bancada paranaense e dessa vez através da deputada Aline Sleutjes conquistamos esses R$ 200 mil para a instituição”, comenta.

Hoje o HONPAR realiza mais de mil cirurgias por mês e realiza outros 15 mil atendimentos de pacientes encaminhados de todas as regiões do estado.