Vereador acusado de agredir mulheres tem mandato cassado

A Câmara Municipal de Arapongas - que fica a 380 quilômetros da capital paranaense - decidiu pela cassação do mandato do vereador Paulo César de Araújo (DEM), conhecido como Pastor do Mercado, que é acusado de agredir três mulheres, inclusive uma idosa. Ele está preso desde janeiro, na Penitenciária Estadual de Londrina.

Araújo teve seu mandato cassado por 13 votos favoráveis e uma abstenção, durante sessão ordinária que durou cerca de dez horas, realizada na noite desta segunda feira (02) e madrugada desta terça (03). Houve um pequeno tumulto durante a sessão e a guarda municipal precisou ser acionada para retirar uma mulher das galerias da Câmara. A denúncia contra Paulo César foi protocolada pelo presidente do Legislativo, Rubens Franzin Manoel – o Rubão, por suposta infração no disposto do inciso III do art. 7º do Decreto Lei 201/67 – faltar com o decoro em sua conduta pública. Paulo César está preso preventivamente desde o final do mês de janeiro na Penitenciária Estadual de Londrina (PEL), acusado de agredir três mulheres, uma delas, já idosa.



Impedido de votar na sessão, por ser o autor da denúncia, o presidente do legislativo, Rubens Franzin Manoel, o Rubão (DEM), foi substituído no cargo pelo vice-presidente Marcelo Junio de Souza (DEM) para presidir a reunião. Também assumiram cadeiras na Casa para votação os suplentes Silvano dos Santos Alves (DEM) e Aparecido de Sales (DEM), em substituição a Rubão e Valdecir Pardini (DEM), este primeiro suplente de Pastor do Mercado e que já estava ocupando sua vaga, ambos impedidos de votar. As galerias da Casa ficaram completamente lotadas por populares a favor e contra a cassação.

O relatório da Comissão Processante, instalada para apurar as denúncias contra o parlamentar, foi lido durante cerca de três horas, pelo primeiro-secretário da Câmara e relator da Comissão Processante, Márcio Nickenig (PSD). Houve em seguida um recesso de 15 minutos. Na retomada dos trabalhos, foram apresentados vídeos em que vítimas, testemunhas e o acusado puderam dar suas versões dos fatos. Foram mais três horas e meia. Na sequência, o advogado Sérgio Luis Barroso fez a defesa oral do acusado. Por fim, os vereadores partiram para a votação e seguiram o relatório, cassando o mandato do vereador por 13 votos favoráveis e uma abstenção. A sessão terminou por volta das 05 horas.