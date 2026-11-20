





Um forte vendaval causou diversos estragos em Arapongas e na região na noite desta sexta-feira (20). A intensidade dos ventos chegou a destelhar um imóvel localizado na Rua Drongo. O momento exato da destruição foi divulgado criador de conteúdo Leo Guimarães e as imagens impressionam. Veja o vídeo acima

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Além dos danos materiais verificados no município, ainda não há registro de pessoas feridas até o momento. Os órgãos de segurança e resgate seguem em alerta máximo para novos chamados.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Defesa Civil emitiu um aviso de tempestade às 18h26, advertindo a população sobre o risco de novos eventos severos nas seis horas seguintes ao comunicado.