Vendas crescem 2,85% no dia das mães

Continua após publicidade

As vendas do comércio de Arapongas cresceram 2,85% na semana do Dia das Mães, apontam dados do SCPC. De segunda a sábado (03 a 08), lojas da cidade fizeram 2.162 consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito - contra 2.102 análises de crédito durante o mesmo período do ano passado (04 a 09/05/20).

Considerada a segunda data mais importante para o varejo, o Dia das Mães era aguardado cheio de ansiedade pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas. “Foi um resultado fundamental para dar fôlego à recuperação econômica”, diz Elizabeth Liberato, gerente-administrativa da Acia.

Para estimular as vendas no período, a Associação Comercial fez uma intensa campanha nas redes sociais, rádios e carros de som, divulgando o horário especial do comércio (quinta e sexta, até as 21h; sábado, até as 18h).