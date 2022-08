Veja os sepultamentos que ocorrem nesta segunda-feira em Arapongas

Da Redação

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (22) de Arapongas:

Jeferson Baudson Costa, 54 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Emario Rodrigues Bueno, 57 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sandra Mara de Andrade, 51 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 8h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região nesta segunda:

Mauro Cardoso Moreira Filho, 56 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece as 17h no Cemitério Cristo Rei.

Salvador de Lima Lopes, 55 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece as 13h no Cemitério Cristo Rei.

Jorge Ribeiro de Pontes, 84 anos, velado na Capela Vila Reis. O sepultamento acontece as 10h no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Antônia Cândida Pedroso, 81 anos, velada na Capela Jd. Ponta Grossa. O sepultamento acontece a 9h no Cemitério Cristo Rei.



Julia Ferreira Bosio, 81 anos, velada na Capela do Prever Jandaia do Sul. O sepultamento acontece as 17h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Marcia Ramos Evangelista, 46 anos, velada na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

