Veja os sepultamentos que ocorrem nesta segunda-feira (6) em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Veja os sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (6) em Arapongas:

continua após publicidade .

Paulo Roberto de Castro, de 72 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Marlene Aguiar da Silva Gouveia, de 55 anos. O velório ocorre na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade .

Olímpio Bartoli, de 78 anos. O velório acontece na capela do Prever. O sepultamento, por sua vez, ocorre às 9h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que acontecem em Apucarana e região:

Ricardo Gusmão Busnello, de 62 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei, às 16 horas.

Sivaldo Telles dos Santos, 62 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Bernadete Fermiano Rosina, de 72 anos, está sendo velada na Capela Central. Ela será cremada; o local não informado pela Aserfa.

Vicente Jedneralski, de 82 anos, está sendo velado no Centro de Convenções. O sepultamento acontece às 08 horas, no Cemitério de Faxinal.

Maria de Lourdes Lautenschlazer, 85 anos. O velório acontece na Capela de Faxinal; o sepultamento será às 10 horas, no Cemitério de Faxinal.

Siga o TNOnline no Google News