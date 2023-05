Veja os sepultamentos desta quinta-feira (18) de Arapongas

Da Redação

As informações são do Prever

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (18) de Arapongas, norte do Paraná:

Marcia Reginalda Ribeiro, de 53 anos. O velório ocorreu na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Natividade Ramos do Nascimento, de 97 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Massaco Suzuki, 89 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será realizado às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.



Geralda Ferreira de Souza Alves, 59 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento acontece às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Paulo Roberto de Figueiredo Cruz, 71 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul; horário não informado.



Oswaldo Vicentin, 73 anos. O idoso está sendo velado na Capela do Distrito Jussiara. O sepultamento será no Cemitério de Marumbi; sem horário.

Benvinda Luiza Santos, 62 anos. O velório será em Jandaia do Sul. O sepultamento também acontece no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não divulgado.

