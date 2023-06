Veja os sepultamentos desta quinta-feira (15) de Arapongas

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (15) de Arapongas, norte do Paraná:

continua após publicidade

Maria Aparecida dos Santos Vembrameto, de 57 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Matilde Ribeiro da Silva, de 62 anos. O corpo dela também é velado na capela do Prever; o sepultamento acontece às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade

Maria Nilce Manini Zimmermamn, de 78 anos. Ela foi velada na capela do Prever; o corpo foi encaminhado ao Angelus Crematório em Maringá.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Adilson Brasílio, 73 anos. O velório está sendo realizado em uma residência de Apucarana; endereço não informado. O sepultamento acontece às 15 horas, no Cemitério da Saudade.

Moacyr Pires, 65 anos. O velório também acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade

Sebastião Martins Ferreira, 83 anos. O velório é realizado na Capela Mortuária d e Rio Bom. O sepultamento acontece às 17 horas, no Cemitério de Rio Bom.



Maria Gaudeda Machulek, 86 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Faxinal; horário não informado.

Siga o TNOnline no Google News